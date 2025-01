Russia, AEB: vendite di auto dovrebbero scendere del 15% nel 2025

(Teleborsa) - Leleggeri nelinsono ammontate a 1.471.568 unità, escludendo i canali di fornitura alternativi, ovvero il 56% in più rispetto al risultato del 2023. Lo stima l'Association of European Businesses (AEB), il principale organismo rappresentativo degli investitori stranieri in RussiaAllo stesso tempo, includendo i canali di fornitura alternativi, il volume di mercato è ammontato a 1.650.658 unità, dimostrando un aumento del 46%, secondo le informazioni sulle vendite di nuovi veicoli basate sui dati sul loro trasferimento ai proprietari, fornite da JSC PPC. Secondo i dati ricevuti, a2024 sono state vendute 133.867 auto, ovvero solo il 3,7% in più rispetto al risultato dello stesso periodo del 2023."Il 2024 ha mostrato una- ha commentato il presidente del Comitato dei produttori di automobili dell'AEB, Alexey Kalitsev - Come abbiamo ripetutamente affermato durante l'anno, un tale risultato di vendita è dovuto alla domanda differita, nonché alla reazione degli acquirenti a una potenziale riduzione delle importazioni e a un aumento del loro onere finanziario"."In generale, ci sono: la quota di produzione locale non è cresciuta, mentre le importazioni ufficiali sono aumentate - ha aggiunto - L'anno prossimo, prevediamo una correzione nella struttura del mercato verso un aumento della produzione locale, poiché sono già state prese decisioni chiave in tal senso e sono in fase di attuazione"."Pertanto, se le condizioni attuali persistono, nel, ila 1,4 milioni, inclusi tutti i canali di fornitura, ovvero di circa il 15% - ha detto Kalitsev- I programmi di sostegno alla domanda da parte dello Stato saranno di particolare importanza per l'industria automobilistica".