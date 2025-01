Weidmann (Commerzbank): per Germania è vantaggioso avere due grandi banche indipendenti

UniCredit

(Teleborsa) - "Nelle fusioni, è importante che il management parli prima tra loro in uno spirito di fiducia e sviluppi un'intesa comune.ha deciso di non farlo e ci ha sorpreso con il suo ingresso.". Lo ha affermato il presidente del consiglio di sorveglianza di, in un'intervista al quotidiano Handelsblatt. "È come qualsiasi relazione: se l'inizio non ha successo, sarà difficile", ha aggiunto Weidmann.UniCreditdi Commerzbank, detenendo direttamente circa il 9,5%, mentre il restante 18,5% è stato ottenuto tramite strumenti finanziari."Per la sovranità finanziaria della Germania", ha detto Weidmann, facendo riferimento ae Commerzbank. "L'impronta di Commerzbank in Germania sarebbe probabilmente più piccola e l'attrattiva di Francoforte come centro finanziario ne soffrirebbe", ha aggiunto l'ex presidente della Bundesbank.