Cellnex lancia buyback da 800 milioni di euro per accelerare remunerazione

Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Il CdA di, il più grande operatore europeo di infrastrutture di telecomunicazione wireless, ha approvato il lancio di un, in seguito al completamento della vendita dell'attività di Cellnex in Irlanda, prevista per il primo trimestre di quest'anno.L'obiettivo del programma èdelle azioni (-20% nell'ultimo anno) e ridurre il capitale sociale mediante l'annullamento di queste azioni.Inoltre, il board ha approvato unannunciato a novembre 2023 da 150 milioni di euro fino a un massimo di 550 milioni di euro. Ai prezzi di mercato attuali, questo equivale a circa 19,2 milioni di azioni, pari al 2,7% del capitale sociale totale. Ha inoltre approvato un'estensione della scadenza del suddetto contratto di equity swap da maggio 2025 a giugno 2026. Questa estensione mira a trarre vantaggio dal prezzo di mercato attuale delle azioni della società e a coprire l'esposizione al programma di riacquisto di azioni, nonché ai vari strumenti diluitivi che fanno parte della sua struttura di capitale (ad esempio, obbligazioni convertibili, LTIP, ecc.)."Continuiamo a mantenere le nostre promesse - ha commentato il- Con l'approvazione di questo programma di riacquisto di azioni, stiamo accelerando i nostri piani per remunerare i nostri azionisti, migliorando rispetto a quanto ci eravamo impegnati a fare nel nostro Capital Markets Day tenutosi a marzo 2024. Questa operazione si aggiunge alla remunerazione già annunciata per il periodo 2026-2030".