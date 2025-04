MCC, assemblea approva bilancio 2024. Utile destinato a riserve

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci diha approvato il bilancio di esercizio 2024 deliberando di destinare l’utile 2024, quanto a Euro 1.304.042,12, a riserva legale e, quanto a Euro 24.776.800,32, a riserva straordinaria.L’Assemblea ha anche preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale per l’esercizio 2024, comprensivo della Rendicontazione di Sostenibilità 2024.L’Assemblea, inoltre, ha nominato quale Sindaco supplente, in sostituzione del dimissionario Francesco Amicucci, Massimo Colletti, il quale resterà in carica sino alla data dell’assemblea ordinaria che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.L’Assemblea ha, poi, approvato le “Politiche di Remunerazione 2025 per il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale”, prendendo atto dell’informativa sulla rispondenza delle prassi di remunerazione e incentivazione attuate nell'esercizio 2024, e il “Piano dei compensi 2025 basati su strumenti finanziari Phantom Stock”.L’Assemblea, infine, ha ricevuto comunicazione dell’avvenuta revisione della “Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati”.