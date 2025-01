Cina, Trump 2.0 potrebbe rivelarsi migliore di Biden

(Teleborsa) - L'anno che è appena iniziato dovrebbe essere caratterizzato da un'e da un proseguimento dellanei titoli dei mercati emergenti (EM). L'aumento della volatilità, spiega Charles Walsh, Emerging Markets Equities portfolio manager di Mirabaud Asset Management, dovrebbe offrire agli investitori attivi l’opportunità di registrare una sovraperformance, mentre il contesto macro potrebbe rivelarsi migliore di quanto attualmente temuto.Con glie ladestinati entrambi a ricevere una- i primi grazie al sostegno fiscale e ai tagli alle tasse, la seconda grazie agli stimoli da parte delle autorità - dovremmo assistere a un'accelerazione della crescita nelle due principali economie mondiali, sottolinea l'esperto, e questo è proprio il contesto in cui le azioni EM tendono a brillare. Allo stesso tempo, la ripresa degli utili iniziata nel 2023 nel settore tecnologico e successivamente ampliatasi dovrebbe continuare a sostenere i rendimenti delle azioni EM. Questi utili sono sottovalutati rispetto al passato e sarebbero ulteriormente favoriti dalla ripresa della crescita globale.Molti temono che lesiano inflazionistiche. Tuttavia, questi timori potrebbero essere superati se la deregolamentazione del settore energetico statunitense porterà a una riduzione dei costi del carburante e dell'energia. Questa compensazione a un evento altrimenti inflazionistico potrebbe fornire uno scenario stabile per le azioni EM.La previsione più sicura per il 2025, afferma l'analista. è che con il ritorno di Trump alla guida degli Stati Uniti probabilmente assisteremo a una. L'azionario EM è un’asset class varia ed eterogenea, con rischi da evitare e opportunità da cui trarre profitto. Con l'aumento della volatilità e della dispersione dei rendimenti, il 2025 sarà probabilmente un anno in cui la gestione attiva dimostrerà il suo valore.