Trump: "Senza accordo Russia-Ucraina dazi al 100% a Mosca"

(Teleborsa) - L'attesa mossa delsu Mosca è arrivata. "Sono scontento con la Russia, imporremo severe tariffe se non avremo un accordo (sull'Ucraina ndr) entro 50 giorni. Dazi al 100% circa, li chiameremmo dazi secondari. Sono deluso dal presidente Putin, perché pensavo che avremmo raggiunto un accordo due mesi fa" ha detto Trump incontrando nello Studio Ovale il"Vladimir Putin dovrebbe prendere l'avvertimento di Donald Trump seriamente" ha commentato Rutte."Non voglio dire che Putin sia un assassino, ma è un tipo duro. Ha dato prova di sé nel corso degli anni. Ha ingannato molta gente. Ha ingannato Clinton, Bush, Obama, Biden, non ha ingannato me" ha dichiarato il presidente americano. Trump ha ribadito che ha avuto "piacevoli telefonate" con Putin, ma alla fine sono state "conversazioni che non significavano nulla", perché poco dopo lui bombardava Kiev e altre città. "Alla fine – ha aggiunto Trump – le parole non bastano. Bisogna agire. Devono esserci risultati. E spero che ci si riesca".Parallelamente"Abbiamo raggiunto un accordo oggi in base al quale invieremo all'Ucraina le armi" ha detto il presidente precisando che gli Usa non pagheranno le armi ma lo faranno i Paesi europei. Trump ha elogiato il fatto che si sia arrivato all'"il che equivale – ha detto – a più di mille miliardi di dollari all'anno. Quindi hanno un sacco di soldi, e queste sono nazioni ricche, hanno un sacco di soldi e vogliono farlo". Trump ha, poi, preso le distanze dalla guerra in Ucraina, dicendo che è "la guerra di Biden, la guerra dei democratici"."Trump mi ha chiamato dicendo – ha dichiarato– che ha preso una decisione, e la decisione è che vuole che l'Ucraina abbia ciò che serve per essere in grado di difendersi dalla Russia, ma vuole che gli europei contribuiscano, il che è totalmente logico, e questo si basa sull'enorme successo del Vertice della Nato, il 5% (di spesa in difesa del pil ndr), ma anche la decisione di mantenere l'Ucraina forte. Quindi, su questa base, l'Europa si è fatta avanti. Si tratta, ancora una volta, di un'azione degli europei. Sono stato in contatto con molti paesi. Posso dirle – ha aggiunto rivolgendosi a Trump – che in questo momento la Germania in massa, ma anche la Finlandia, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, i Paesi Bassi e il Canada, vogliono tutti farne parte. E questa è solo la prima ondata. Ce ne saranno altre. Quindi quello che faremo è lavorare attraverso i sistemi Nato per assicurarci di sapere di cosa hanno bisogno gli ucraini".ha fatto sapere che lesaranno inviate nel giro di pochi giorni.Il "prossimo problema – ha concluso Trump – sarà la, perché richiederà molto tempo".