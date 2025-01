Gruppo FS, Giubileo: riapre Piazza dei Cinquecento con un nuovo look

(Teleborsa) -opo un importante intervento di. I lavori di riqualificazione sono stati eseguiti datra le opere essenziali e indifferibili realizzate per conto del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, il Sindaco di RomaAlla cerimonia di apertura,in una città così importante. Sono state le parole dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, durante il suo intervento all’inaugurazione. “L'accoglienza dei passeggeri e dei pellegrini in questo periodo di Giubileo è un aspetto veramente fondamentale. Nell'ambito di un piano da 100 miliardi di investimenti siamo molto contenti di prendere parte a queste iniziative, collaboriamo fattivamente con il Comune di Roma e con tutte le istituzioni coinvolte affinché l'opera di un'importante azienda, un patrimonio dello Stato, che quest'anno compirà 120 anni, sia anche incisiva su questo tipo di interventi”, ha concluso.che rappresenta l’accesso alla Stazione Termini, ha visto 80mila mq totali di superficie completamente riqualificata con materiali pregiati. Sono stati posati 30mila mq di marmi e pietre, 20mila mq di sanpietrini, 10mila mq di cemento architettonico, 10mila mq di nuove aree di giardini e aiuole e 6mila mq di stese di asfalto.mentre il secondo lotto verrà ultimato entro l'estate del 2025, quindi si completerà in anticipo rispetto alla prevista deadline nel 2026. - ha spiegato il sindaco di Roma,a margine dell’evento - Questo ci consente di riaprire tutta la parte del terminal degli autobus, stanotte ci sarà lo switch e sarà consegnato quello che per superfici è l’intervento giubilare più ampio”.I lavori hanno. È stato, inoltre, ridisegnato il terminal bus con un’area pari a 12mila mq, di cui 6mila con il marmo e 6mila con il cemento architettonico; è realizzato un nuovo molo taxi di 8mila mq in sanpietrini e sono stati attivati un nuovo sistema di piste ciclabili e un’area pedonale di 5mila mq in marmo con l’obiettivo di rendere lo spazio sempre più accessibile., archeologici e culturali dell’area, creando continuità spaziale con le Terme di Diocleziano, le Mura Serviane, il Museo di Palazzo Massimo, fino a Piazza della Repubblica. Un lavoro che ha puntato a valorizzare e accrescere l’integrazione tra monumenti e aree archeologiche circostanti, oltre a migliorare la qualità architettonica e ambientale di tutto il contesto.ha riguardato la riqualificazione e sistemazione superficiale di tre aree per un importo di 45 milioni di euro e 540 giorni di lavoro. Gli interventi riguardanti il solo perimetro dima anche tutti i passeggeri che per motivi di lavoro o turismo transiteranno per lo scalo ferroviario.