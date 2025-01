MAIRE, commessa da 125 milioni di dollari per unità idrogeno in Malesia

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che KT-Kinetics Technology, supportata dal know-how tecnologico di NEXTCHEM, si è aggiudicata da Pengerang Biorefinery (joint venture tra Petronas Mobility, Enilive ed Euglena), il licensing e i servizi di ingegneria, procurement, costruzione e commissioning (EPCC) per un'che sarà ubicata a Johor, in. NEXTCHEM fornirà il licensing della tecnologia proprietaria NX Reform.L'unità di idrogeno verrà integrata nellae produrrà circa 38.000 metri cubi di idrogeno l'ora, essenziale per i processi di conversione della bioraffineria. Una volta completata, la bioraffineria processerà circa 650.000 tonnellate all'anno di materie prime quali oli vegetali esausti, grassi animali e scarti della lavorazione degli oli vegetali per produrre carburante sostenibile per l'aviazione (SAF), oli vegetali idrogenati (HVO) e bio-nafta.Il valore del contratto è di circae la realizzazione dell'impianto è prevista entro il 2028."Questo importante riconoscimento conferma il ruolo centrale di MAIRE quale abilitatore della transizione energetica e il suo know-hownel fornire soluzioni avanzate e integrate che consentono ai propri clienti di essere all'avanguardia nella produzione di carburanti rinnovabili, contribuendo ad un futuro più sostenibile", ha detto l'