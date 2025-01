Santanchè vende 75% di Athena per 2,7 milioni. WIP vuole mantenere Visibilia quotata

Visibilia Editore

(Teleborsa) -è venuta a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici. In particolare, risulta titolare di 450.000.000 azioni, corrispondenti a una partecipazione delAthenadelle azioni in Borsa, a seguito del verificarsi del cambio di controllo. I soci di Athena, Immobiliare Dani s.r.l. e Daniela Santanchè (attuale ministra del Turismo), e WIP Finance (società svizzera autorizzata a operare nel wealth management) hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita avente a oggetto la cessione in favore di WIP di una partecipazione rappresentativa del 75% del capitale sociale di Athena.L'acquirente si è impegnato ad acquistare la partecipazione a unAll'esito del closing, WIP diventerà, quindi, socia di maggioranza assoluta di Athena e, indirettamente, di Visibilia e, pertanto, promuoverà un'finalizzata all'acquisto di tutte le rimanenti azioni di Visibilia presenti sul mercato. Rimane la determinazione di WIP, una volta acquisito il controllo di Visibilia e a valle dell'esecuzione dell'OPA, di mantenere le azioni di Visibilia quotate a Piazza Affari.Nell'ipotesi in cui, non avverandosi le condizioni sospensive previste nel contratto,di controllo di Athena (e, indirettamente, di Visibilia), Athena provvederebbe in ogni caso ad acquistare, da chi ne faccia richiesta, le azioni di Visibilia rimanenti sul mercato con conseguente