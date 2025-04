Visibilia, nel 2024 ricavi in calo ed Ebitda ancora negativo

Visibilia Editore

(Teleborsa) - Nel 2024, società quotata sull’Euronext Growth Milan e attiva nell'editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici, ha registrato ricavi per(in calo rispetto ai 3,97 milioni del 2023, con unnegativo di 627mila euro (-466mila euro nel 2023) e unpari a -546mila euro (rispetto a -3,9 milioni del 2023). Ilammonta a 911mila euro (rispetto a -3,3 milioni del 2023) e unadi 434mila euro (era -747mila nell'esercizio precedente).A gennaio ilha accolto l'istanza di patteggiamento per il procedimento penale per false comunicazioni sociali contestate ad alcuni soggetti apicali in relazione a talune voci patrimoniali di cui ai bilanci per gli esercizi chiusi dal 2019 al 2022.È prevista per oggi la prima udienza per la ministra del Turismoaccusata dinella vicenda che riguarda i conti del gruppo da lei fondato e da cui ha dismesso le cariche nel 2022, e di recente anche le quote.