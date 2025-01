Trevi, Vincenzo Auciello nuovo CFO e Investor Relator

Trevi

Saipem

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha nominatonuovo, con efficacia dalla data odierna. La nomina segue le dimissioni dello scorso novembre di Massimo Sala.Auciello è entrato a far parte del gruppo con ile ha maturato una decennale esperienza - svolgendo numerosi incarichi anche all'estero e con crescenti responsabilità - in grandi realtà industriali con attività a commessa. Nel suo CV ci sono esperienze come CFO di Ligabue Group e diversi ruoli all'interno del gruppo