Trevi, upgrade a Buy da Kepler Cheuvreux con aumento target price

Trevi

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 0,25 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, migliorando anche lasul titolo a "" da "Hold" (dato il notevole upside e la scarsa performance del prezzo delle azioni da inizio anno).Gli analisti hanno scritto che Trevi ha registrato une ha costantemente raggiunto (o leggermente superato) gli obiettivi del piano aziendale, mentre il contesto positivo nel settore delle infrastrutture sta rafforzando la fiducia in un'ulteriore espansione del fatturato.Inoltre, il miglioramento della situazione economica sta iniziando a favorire la generazione di cassa, che dovrebbe tradursi in unagià nel 2025, per la prima volta dalla ristrutturazione finanziaria del 2022, dopo tre semestri di stabilizzazione.