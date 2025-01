UE autorizza acquisizione di Royal Mail da parte del miliardario ceco Kretinsky

International Distribution Services

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di(IDS) del Regno Unito (che controlla la Royal Mail) da parte di EP Group, a.s. (EPCG) della Repubblica Ceca. EPCG appartiene a un gruppo di società (DK Group) controllato in ultima analisi dall'imprenditore ceco Daniel Kretinsky.La transazione riguarda principalmentee di consegna di piccoli pacchi.La Commissione ha concluso che la transazione notificata, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui le società sono attive.In particolare, la Commissione ha esaminato gli effetti della transazione sui mercati per la fornitura di servizi di consegna dinei, dove IDS è attiva tramite la sua controllata GLS e DK Group è attivo tramite, che controlla. La Commissione ha rilevato che la transazione non solleva preoccupazioni nei Paesi Bassi dato che (i) le parti non sono concorrenti particolarmente stretti tra loro; (ii) a seguito della transazione rimarranno sufficienti alternative ai servizi delle parti a cui i clienti potrebbero passare; e (iii) l'ingresso di nuovi concorrenti e l'espansione di quelli esistenti rimarranno possibili.