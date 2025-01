Accordo Emirati Arabi Uniti-Italia-Albania per l'energia rinnovabile da 1 miliardo

(Teleborsa) - Alla presenza dello sceicco, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, della presidente del Consiglioe del primo ministro albanese, gli, l'e l'Albania hanno firmato undiper rafforzare la cooperazione nel campo dellee delle. Il quadro è stato firmato da, ministro dell'Industria e dell'Avanzato degli Emirati Arabi Uniti Tecnologia e Presidente di Masdar, dal ministro italiano dell'Ambiente e della sicurezza energetica, e da, vice Primo Ministro albanese e Ministro delle Infrastrutture e dell'Energia.L'accordo delinea le aree chiave di cooperazione tra Emirati Arabi Uniti, Italia e Albania, compreso la creazione disu scala gigawatt in Albania, concentrandosi su solare fotovoltaico, eolico e ibrido e soluzioni con potenziale accumulo di. Una parte significativa di questa energia rinnovabile verrà trasmessa all'Italia. Inoltre, la partnership supervisionerà l’implementazione di unache collega l’Albania e l’Italia."Noi sono molto lieti di far parte del quadro di partenariato strategico tripartito volto a rafforzarlo cooperazione con paesi con un grande potenziale per sviluppare energie rinnovabili economicamente vantaggiose, che lo farà aumentare ulteriormente il ruolo dell’Italia come hub energetico e rinnovabile nel Mediterraneo – ha commentato il–. Anche il partenariato eleva la nostra collaborazione con i paesi balcanici nel settore energetico, rilevante per l’Italia e per gli altri europea, rafforzando così la cooperazione regionale. Questo quadro di partenariato strategico tripartito dimostra che raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici fissati a Dubai durante la COP28 è solo possibile attraverso il coordinamento globale e la cooperazione in materia di energia verde".Anche la presidente del Consiglio Meloni si è detta molto soddisfatta per l'accordo energetico raggiunto con l'Albania che ha l'obiettivo di costruire unaper lae ildi energia rinnovabile, da Tirana all'Italia. "Personalmente sono molto orgogliosa di questo accordo", ha dichiarato, sottolineando che "l'iniziativa mostra tangibilmente come nuove forme di cooperazione possono essere costruite anche fra partner che possono sembrare lontani, almeno geograficamente"."Un ambizioso progetto fra le due coste dell'Adriatico", lo ha definito Meloni, "nuova, per produrre energia verde in Albania e esportarne parte in Italia, grazie a un cavo sottomarino nell'Adriatico. Un progetto che coinvolge i nostri tre governi, come i nostri settori privati e i nostri operatori della rete". Il primo ministro albanese Edi Rama, ha affermato che "il valore dell'infrastruttura va verso" e che "sarà operativa al massimo in tre anni".