Ansaldo Energia fornirà negli Emirati Arabi Uniti 4 turbine a gas AE94.3A

(Teleborsa) - Saranno 4 turbine a gas AE94.3A diil cuore della nuova centrale elettrica di, nell’emirato di Abu Dhabi. L’impianto, commissionato da, avrà una potenza complessiva di. Questo progetto rappresenta un'importante iniziativa per migliorare la capacità e la sicurezza energetica della regione. La centrale sarà operativa entro maggio 2027 e si affiancherà a un parco fotovoltaico, tra i più grandi al mondo, integrandone la produzione per garantire la stabilità della rete elettrica. Oltre alle turbine a gas, Ansaldo Energia fornirà iassociati e i. L’accordo prevede inoltre unche garantirà il monitoraggio dell’impianto e il supporto tecnico negli anni a venire.Laha dimostrato risultati eccellenti in termini di flessibilità operativa, affidabilità e sostenibilità economica. La sua capacità di rispondere dinamicamente alle esigenze della rete, in particolare, la rendono ideale per il necessario supporto a fronte di produzione da fonti rinnovabili discontinue e non programmabili. Con oltre 120 unità vendute nel mondo e oltre 5 milioni di ore di funzionamento equivalenti, la AE94.3A di Ansaldo Energia ha visto negli ultimi due anni un significativo incremento di ordini, a riprova della sua capacità di rispondere con successo alle esigenze del mercato della produzione di energia."Siamo orgogliosi di poter contribuire a questo importante progetto negli Emirati Arabi Uniti – afferma, Executive Vice President New Units di Ansaldo Energia –. La collaborazione con TAQA è il coronamento della pluridecennale presenza di Ansaldo Energia nel paese. Proprio ad Abu Dhabi hanno infatti sede Ansaldo Energia Gulf e il nostro Middle East Service Hub, che ha un ruolo fondamentale nel supporto operativo ai nostri clienti dell’area. Presso la sede di Ansaldo Energia Gulf si trova anche uno dei due centri del nostro sistema di diagnosi remota (IPS – Integrated Plant Support), che in stretto contatto con il suo gemello di Genova garantisce il monitoraggio continuo di turbine e generatori installati in decine di impianti nel mondo".