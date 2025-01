Campari, assemblea approva nomina Simon Hunt a nuovo CEO

Davide Campari-Milano,

(Teleborsa) - L’assemblea Straordinaria degli Azionisti ditenutasi in data odierna, ha approvatola nomina di Simon Hunt come Amministratore Esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società fino all’Assemblea Generale che si terrà nel 2028.Pertanto, si legge in una nota, Simon ricoprirà il ruolo di nuovo Chief Executive Officer della Società, come designato dal Consiglio di Amministrazione, tenutosi il 4 dicembre 2024, su raccomandazione del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato per la Transizione della Leadership, come precedentemente comunicato.