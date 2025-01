Leonardo smentisce fornitura di cannoni OTO Melara alla marina militare del Myanmar

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, ha. Alcuni media, tra cui Il Manifesto, hanno scritto che un cannone un canno in questione è stato montato dalla Marina del Myanmar sulla King Thalun, l'ultima fregata dell'esercito birmano interamente costruita nei cantieri navali nazionali.Leonardoattraverso società terze, vende o ha mai venduto cannoni OTO Melara 76/62 alle forze Armate del Myanmar, si legge in una nota della società. Ciò comprende anche il periodo antecedente l'embargo del 1996 e dell'entrata in vigore della legge 185/90.Leonardo ribadisce che i contratti che Leonardo sottoscrive per la vendita a tutti i propri clienti di materiale d'armamento, quali il cannone navale OTO Melara 76/62 e qualsiasi altra tecnologia, sonoe come tali supportati dall'ottenimento di End User Certificates delle Autorità governative dei Paesi in cui avvengono le vendite.Inoltre, specifica che ha in essere un accordo di Licenza (License Agreement) con laper la produzione su licenza del cannone 76/62, che prevede clausole di divieto di vendita ed esportazione senza previa autorizzazione di Leonardo e delle Autorità competenti italiane. Nel merito delle specifiche voci circa la fornitura al Myanmar, BHEL, con comunicazione ufficiale del 9 gennaio 2025,alla Marina del Myanmar.