Leonardo, costituita nuova Divisione Aeronautica guidata da Stefano Bortoli

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, ha. Stefano Bortoli è stato nominato Managing Director della Divisione.La creazione della Divisione Aeronautica ha l'obiettivo didel settore aeronautico di Leonardo sia in ambito militare sia in ambito civile, in linea con quanto previsto dal percorso di sviluppo del piano industriale di Leonardo lanciato a marzo del 2024, si legge in una nota.La Divisione Aeronautica intende portare a une della gestione delle partnership strategiche internazionali dell'intero comparto. Più in particolare il suo obiettivo principale sarà quello di accelerare l'esecuzione delle strategie di Leonardo in ambito aerostrutture, ala fissa e sviluppo del business UAS/RPAS (Unmanned aerial systems/Remotely piloted aicraft systems).La nuova Divisione Aeronautica, in cui confluiscono la Divisione Aerostrutture e Velivoli del gruppo, avràe svilupperà le tecnologie abilitanti per traguardare i sistemi aeronautici multidominio del prossimo futuro.