LU-VE, Carlo Ferrari nominato Global Communication & Events Director

LU-VE

(Teleborsa) - LU-VE Group annuncia la nomina di Carlo Ferrari a Global Communication & Events Director di, a partire dal 13 gennaio 2025.Carlo Ferrari, prima di entrare in LU-VE Group, Carlo Ferrari ha ricoperto il ruolo di Corporate Marketing Communication Manager per Wittur, gruppo multinazionale attivo nella produzione di componenti per il trasporto verticale.Il nuovo Global Communication & Events Director sosterrà attivamente l'evoluzione del business, seguendo le linee guida del branding LU-VE e lavorando in sinergia con il Chief Identity & Communication officer Fabio Liberal.