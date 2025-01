UE ordina a Lufthansa di ripristinare l'accesso di Condor alla sua rete

Lufthansa

(Teleborsa) - Laha inviato una comunicazione aindicando l'intenzione di ordinare alla compagnia aerea tedesca dialle condizioni concordate dalle due compagnie aeree a giugno 2024.Si tratta di una fase della procedura della Commissione relativa alle misure provvisorie nel contesto della suasu una potenziale restrizione della concorrenza sulle rotte transatlantiche da/per diversi aeroporti dello Spazio economico europeo (SEE) da parte della joint venture transatlantica A++ tra Lufthansa,e Air Canada.Nella decisione odierna, la Commissione hasulla rotta Francoforte-New York e che l'adozione di misure provvisorie che consentano a Condor di continuare a offrire i propri servizi su tale rotta è giustificata per impedire che si verifichino danni gravi e irreparabili alla concorrenza in tale mercato.Condor, con sede in Germania, offre servizi di trasporto aereo passeggeri a corto e lungo raggio. Condor opera voli di linea e charter dagli aeroporti tedeschi verso destinazioni nel Mediterraneo, Asia, Africa, Nord America, Sud America e Caraibi. La sua