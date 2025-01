Europa, Morgan Stanley: import GNL deve aumentare del 35% per riempire stoccaggi

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, non solo per l'inverno ma anche per l'estate: lo stoccaggio è inferiore del 15% rispetto all'anno scorso a causa della forte domanda e della minore offerta e l'per soddisfare l'obiettivo di riempimento dello stoccaggio del 90% di novembre. Tutto ciò dovrebbe sostenere i prezzi a 15 dollari/mmbtu durante l'estate. Lo sostienein una ricerca sul tema.Le scorte di gas in Europa sono, un calo del 15% anno su anno. Le scorte rimangono anche al di sotto del riempimento medio di 9 anni per metà gennaio. Dall'inizio del gas year 2024 a ottobre, la domanda di gas europea è aumentata del 7% anno su anno.La domanda è rimasta elevata a causa delin Europa e della generazione di energia rinnovabile variabile. Ma non è solo la domanda a causare tensione nel mercato, poiché anche l'offerta alla regione ha registrato un calo del 10% anno su anno da ottobreIl problema dell'offerta è stato esacerbato dallatramite gasdotto tramite l'Ucraina dal 1° gennaio, che rappresentava circa il 6% dell'offerta annuale al perimetro europeo.Morgan Stanley prevede ora che le, ulteriormente riviste al ribasso rispetto alla precedente stima del 45%. La revisione si basava sui prelievi di dicembre in aumento di 1 bcm rispetto alle previsioni, insieme ad alcuni aggiornamenti delle cifre della domanda di gennaio. Ciò sarebbe notevolmente inferiore rispetto a dove i livelli di stoccaggio si sono conclusi lo scorso inverno, al 58%.Sebbene ciò sia ancora marginalmente al di sopra della media dei 9 anni del 37%, per sette di questi nove anni l'Europae che erano supportati da una significativa capacità di riserva. "Si potrebbe sostenere che ciò abbia funzionato come un secondo livello di stoccaggio, il che significa che il volume di riserva necessario nello stoccaggio sotterraneo dell'UE era inferiore a quello attuale", si legge nella ricerca.Anche se il clima invernale dovesse essere più caldo della media per i prossimi due mesi e mezzo e le condizioni fossero favorevoli per la produzione di energia rinnovabile, l'analisi indica che gli inventari concluderebbero l'inverno solo al 52%.Per raggiungere l'obiettivo del 90%, l'. Ora Morgan Stanley prevede che i livelli di importazione di GNL debbano aumentare del +35% anno su anno nel 2° trimestre 2025 e nel 3° trimestre 2025, con una media di circa 60 mcm/giorno in più rispetto all'anno scorso. Ciò equivale a 8 Mt in più di importazioni di GNL nei sei mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso per raggiungere l'obiettivo. Nell'arco dell'intero anno, ciò equivale a 14 Mt in più di importazioni di GNL in Europa su base annua."Si prevede che la domanda globale di GNL aumenterà solo di 20 Mt quest'anno, il che significa unase la crescita della domanda non europea si rafforza di nuovo", viene sottolineato.Secondo gli analisti, un rischio al rialzo che potrebbe presentarsi sarebbe unadi GNL. Anche la possibilità di interruzioni della fornitura, sia di GNL che di gasdotto, rimane un rischio al rialzo. Inoltre, l'interruzione dell'infrastruttura energetica in Europa e nei dintorni probabilmente farebbe aumentare i prezzi. In teoria, anche eventuali ulteriori sanzioni statunitensi sulle società e le attività russe di GNL potrebbero comportare prezzi più alti.Il rischio al ribasso sembra più minimo: i principali rischi sarebbero unaverso l'Europa centrale o un ulteriore ribasso della crescita della domanda asiatica a prezzi elevati.