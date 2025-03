Europa, fino a 119 miliardi di dollari in fondi ESG con cambio norme su investimenti in armi

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Uncompleto di tutte leper i(le due principali categorie di fondi ESG dell'Unione Europea) avrebbe ilverso il settore aerospaziale e della difesa A&D in Europa, che rappresenterebbe una crescita di 6-12 volte rispetto all'esposizione attuale. Lo si legge in una ricerca disul tema.Gli ultimi dati disponibili mostrano che in media questi fondi hanno attualmente 10 miliardi di dollari di esposizione in dollari al, pari al 2% dell'esposizione della capitalizzazione di mercato A&D."Qualsiasi potenziale allentamento delle esclusioni sembrerebbe probabilmente concentrarsi sulle armi convenzionali e nucleari - viene sottolineato - Un, ma cambiare le esclusioni richiederebbe tempo. Un allentamento su vasta scala è improbabile poiché la ratifica nazionale dei trattati internazionali limita le "armi controverse".