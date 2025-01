ICE, Zoppas: “purtroppo novembre rallenta l’export (-2,7%)"

(Teleborsa) - "Nei primi undici mesi del 2024, l’ha registrato una sostanziale tenuta rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (-0,7%). Iche da gennaio a novembre 2024 hanno offerto i contributi maggiormente positivi sono stati: gioielleria (+20,1%), articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti n.c.a.; prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7,8%); articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+7,6%), mentre i settori che hanno registrato le contrazioni più significative sono stati autoveicoli (-16,4%), coke e prodotti petroliferi raffinati (-15,9%), mezzi di trasporto (-10,8% nel complesso, con un -16,4% per gli autoveicoli), metalli di base e prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) (-3,8%), Articoli in pelle, escluso abbigliamento e simili (-8,3%)". A fare il punto sui dati Istat pubblicati oggi il Presidente di ICE,"Sul fronte dei(sempre nel periodo gennaio novembre 2024) le esportazioni verso icrescono dello 0,9%: spiccano in positivo la Turchia (+25,8%, con il contributo fondamentale della gioielleria), Asean (+8,3%) Opec (+7,6) e in negativo la Cina (-21,1%), la Germania (-5.1%) e gli Stati Uniti (-3,6%), mentre l’export verso i Paesi Ue cala del – 2,1%", ha aggiunto."Il mese disarà decisivo per capire se l’export complessivo del 2024 riuscirà a superare il risultato dell’anno precedente, ovvero 626 miliardi di euro – ha quindi sottolineato Zoppas –. Il congiunturale del mese di novembre offre un segno positivo: rispetto ad ottobre del 2024 le esportazioni italiane dimostrano una crescita percentuale dell’1,4%. A fare da traino sono le vendite nell’area extra Ue (+6,1%) rispetto all’area Ue dove registrano un lieve calo (-2,9%)"."Confrontando il mese dicon lo stesso mese dell’anno precedente, la flessione si attesta intorno al -2,7%. A pesare maggiormente è il calo delle esportazioni verso i(-6%) a fronte di una sostanziale tenuta di quelle verso l’area extra Ue (+0,9%). Sul fronte deii cali più significativi (sempre a novembre 2024 rispetto a novembre del 2023) si registrano verso l’Austria (-20,9%), la Germania (-7,5%), il Belgio (-8,6%) e la Francia (-4,5%), Polonia (-9.9%) e Romania (-8,5%) – ha proseguito il presidente di ICE –. Nei mercati Extra Ue si registra una crescita marcata verso la Turchia (+38,9%) gli OPEC (+19,3%) e verso il di Regno Unito (+12,9%) a fronte di un calo per Stati Uniti – 11, Cina -19,2%"."In primo piano, a livello europeo, resta il tema deiper glisu cui grava ancora un’incognita. Lesono al lavoro per ottenere il miglior risultato dalle, nonostante la partita si giochi a livello di Unione. Il calo dei mercati si rispecchia nell’andamento dei settori – ha dichiarato –. Quelli che contribuiscono maggiormente alla riduzione sono gli autoveicoli (-32,8%), i macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.c.a.) (-8,5%), coke e prodotti petroliferi raffinati (-20,8%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (-13,1%)"."Crescono, su base annua, le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+17,9%), articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti n.c.a. (+24,3%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+3,0%). A fronte delleriscontrate in settori come quello automobilistico e l’incertezza della moda, esistono però dei segnali di positività che provengono dall’alimentare, la farmaceutica e l’aerospazio. Bacini diimportanti da sviluppare che fanno il paio con il contributo che potrebbero dare la ripresa di settori in crisi ed aree oggi bloccate come".