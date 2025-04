Dazi, Zoppas (ICE): serve razionalità e strategia, necessario tutelare vino italiano

(Teleborsa) - "Per capire davvero l’impatto dei dazi, sarà fondamentale osservare l’elasticità tra domanda e offerta in relazione ai prezzi finali. I". E' quanto affermato da- Agenzia per il Commercio Estero, in occasione di Vinitaly."In un primo momento, prima che i dazi venissero effettivamente applicati - ha ricordato - negli Stati Uniti in molti casi si è registrata una corsa agli acquisti. Quando la modalità di applicazione era ancora dubbia, c’è stato un forte rallentamento non sapendo su chi sarebbe gravato l’onere delle merci in trasporto rispetto al prezzo contrattato. Ora che sappiamo quando e come saranno applicati gli ordini si stanno sbloccando", ha spiegato Zoppas, sottolineando ": la Premier Meloni ha rapporti solidi con l’amministrazione americana, il Ministro Tajani ha una collaudata esperienza nelle dinamiche di negoziazione europee, il Ministro Urso sta lavorando per rafforzare la competitività delle nostre imprese, e il Ministro Lollobrigida è costantemente al fianco del settore agricolo per sostenerlo concretamente.Il Presidente dell'ICE ha poi aggiuntoche non hanno ancora chiaro il quadro normativo – c’è chi pensa che i dazi valgano per tutte le categorie, o che si applichino anche alle merci già in transito. Per questo come ICE abbiamo predisposto una Nota di primo orientamento con il link ai riferimenti normativi, già scaricabile dal sito dell’Agenzia, e stiamo lavorando per offrire alle aziende ulteriori strumenti operativi chiari".: iniziative come Vinitaly in, Wine to Asia, Wine Vision e I Love Italian Wines sono una opportunità per aumentare la pressione commerciale. Sono strumenti costruiti in anni di lavoro e pronti ad accelerare, proprio ora che servono più che mai per ridurre gli effetti negativi dei dazi. Per esempio, conabbiamo registrato, grazie a queste attività, undel vino italiano in quei mercati in soli tre anni. - ha proseguito Zoppas - Sicuramentedi euro e ha un’enorme influenza sugli altri mercati globali. È fondamentale esserci. Conabbiamo creato, in appena tre anni, la più grande fiera del vino italiano negli Stati Uniti, con 600 aziende e 1.800 etichette. Se alcuni buyer non vengono da noi, alloranel cuore del loro mercato".