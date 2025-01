Il calendario 2025 degli eventi societari di ENAV

Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia

ENAV

(Teleborsa) - Laha reso note le date previste nel corso del 2025 per l’esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli Azionisti.Lecon analisti ed investitori istituzionali, relative ai risultati finanziari periodici, si svolgeranno il giorno stesso o all’indomani dell’approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione.Inoltre, il management diha comunicato che il mese previsto per il pagamento dell’eventualerelativo ai risultati dell’esercizio 2024 è, sottolineando che nessuna decisione è stata presa in merito all'eventuale distribuzione e al suo pagamento, che è rimessa alla competenza esclusiva dell’Assemblea degli Azionisti. Tale informativa, ha precisato il Gruppo, è resa al solo fine di ottemperare agli obblighi normativi.: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2024 e proposta di destinazione degli utili: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025: Approvazione del bilancio di esercizio 2024: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025