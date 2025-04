ENAV, Monti: notizie a breve su M&A, interessati a una realtà più piccola

ENAV

(Teleborsa) - Sul"siamo in una fase avanzata di negoziazione su alcune operazioni e". Lo ha dettodi, durante il Capital Markets Day 2025 della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan. Le operazioni saranno finanziate tramite nuova emissione di debito, sempre guardando a preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità."Confermiamo la strategia M&A presentata l'anno scorso - ha spiegato - Il nostro approccio sarà selettivo, sempre nel rispetto del nostro obiettivo di preservare la solidità e la sostenibilità finanziaria. Abbiamo"."Il fatto che nel 2024 non siano arrivati closing su M&A è un- ha detto l'AD - Avevamo detto che avemmo chiuso operazioni solo se avessero portato valore agli azionisti. Le trattative esistono, ma le fondamenta di queste trattive si basano su questi punti"."A breve sentirete certamente di una operazione che vedrà Enav, quindi non un'operazione da 350 milioni, ma una azienda più piccola, che può integrarsi facilmente con la nostra e può svolgere quelle funzioni per garantire lo svolgimento di quei servizi ad alto valore aggiunto che hanno delle marginalità e presentano delle marginalità incredibili", ha detto Monti."Quindi il valore per i nostri azionisti deve essere dato dalla nostra capacità di deliverare, da un lato, ma anche di svolgere con attenzione queste analisi - ha aggiunto - Se mi fossi presentato a voi con l'acquisizione di un'azienda nel giro di otto mesi, come qualcuno all'inizio diceva per altri settori, oggi forse non avrei fatto un buon servizio, invece l'analisi c'è, è concreta, è costante, ma arriveremo alla chiusura solo quando sapremo di non andare a intaccare nulla del valore della nostra azienda creata attraverso il mercato regolato, ma".