Netflix sale promossa a "buy"

Netflix

compagnia attiva nel settore dei video on demand

S&P 100

Netflix

(Teleborsa) - Si muove in sostanziale rialzo il titolocon un +0,18% trovando assist dagli analisti.Seaport Research Partners ha promosso il gigante dello streaming a "buy" dal precedente "neutral".L'andamento dellanella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 863,2 USD. Supporto a 842,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 884,3.