Piano Mattei, nasce "Villaggio Italia": istruzione e imprese il 12 e 13 febbraio al Cairo

(Teleborsa) - Al ministero dell'Istruzione e del Merito, il ministroha incontrato il presidente di Confindustria,nell'ambito della organizzazione dellache si terrà in Egitto il 12 e 13 febbraio prossimi. Si tratta del primo evento operativo dopo la firma del protocollo d'intesa con il governo egiziano del 17 marzo 2024"Saremo presenti al Cairo con Villaggio Italia, portando decine di Its, alcune eccellenze della nostra istruzione tecnico-professionale, esempi di modelli educativi innovativi, a iniziare dal 4+2, la nuova filiera tecnologica professionale, ma anche decine di aziende dei settori prioritari per la collaborazione bilaterale con l'Egitto. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione le migliori esperienze formative italiane, in un dialogo costante con il mondo delle imprese, per favorire la cooperazione e lo sviluppo", ha dichiaratoLasi svolgerà in collaborazione con l'Durante l'evento, alla presenza dele ai potenziali partner economici egiziani, saranno presentate le migliori pratiche italiane di formazione, rivolte sia a docenti che studenti, e alcune esperienze di successo delleper la preparazione di tecnici specializzati nei settori prioritari per la collaborazione bilaterale (industria metallurgica, energie rinnovabili, digitale e intelligenza artificiale, trasporti, meccanica strumentale, industria degli elettrodomestici, tessile e agricoltura), nonché quelli in cui si registra una maggiore carenza di manodopera specializzata.Infine, nel corso dell'evento,potrà illustrare alle imprese italiane interessate il nuovo strumento finanziario "Potenziamento Mercati Africani" a favore delle PMI.