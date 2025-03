Piano Mattei, evento di alto livello tecnico Italia-Ue per cooperazione con l'Africa

Coinvolgendo attivamente il settore privato, entrambe le strategie mirano a promuovere investimenti sostenibili e a sfruttare competenze all'avanguardia, allineandosi alle priorità condivise dall'Italia e dall'UE per raggiungere la sicurezza economica insieme al continente africano.

L'evento ha riunito oltre 400 partecipanti, tra cui alti funzionari del governo italiano, dell'UE, delle nazioni africane, degli Stati Uniti, leader del settore privato e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Le discussioni si sono concentrate sui settori chiave in cui il Piano Mattei e Global Gateway collaborano, come l'energia, le infrastrutture fisiche e digitali e la catena di approvvigionamento del caffè.





L'evento ha sottolineato come gli approcci “Sistema Italia” e “Team Europe” possano fornire soluzioni europee di alta qualità, rafforzando i partenariati con le nazioni africane e gettando le basi per una collaborazione più profonda in futuro.

