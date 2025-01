ITA, arriva AuCap di Lufthansa per 325 milioni: acquisizione restanti quote possibile già da quest'anno

Lufthansa

(Teleborsa) - Conclusa l'operazione di aumento di capitale dida parte diin, con una quota del 41% del capitale della compagnia italiana. L'annuncio è arrivato dal gruppo tedesco in una nota. Da oggi, quindi, la compagnia di bandiera italiana entra a far parte del Gruppo Lufthansa, diventando la quinta compagnia aerea di rete del gruppo. Il Gruppo Lufthansa ha poi specificato che con il"sono state concordate opzioni per l'acquisizione delle restanti quote di Ita Airways, che potranno essere esercitate già a partire da quest'anno"."L'Italia – ha dichiarato la compagnia tedesca – diventa così un ulteriore 'mercato domestico' per il. Il Paese rappresenta già il secondo mercato internazionale più importante per l'azienda dopo gli Stati Uniti, esclusi i mercati domestici di Germania, Austria, Svizzera e Belgio". "L'aeroporto di, con la certificazione Skytrax a 5 stelle – aggiunge –, diventerà il sesto e più meridionale hub del Gruppo Lufthansa, mentre, aeroporto metropolitano strategico nel prospero Nord Italia con il secondo bacino d'utenza più grande dell'Unione Europea, avrà un ruolo di primo piano nel Gruppo".Ha commentato il buon esito dell'operazione anche il Ceo di Lufthansa,. "Siamo orgogliosi di accogliere ITA Airways nel Gruppo Lufthansa. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, in particolare a Roma, Bruxelles, Berlino e Francoforte", ha dichiarato Spohr.Oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di, nominato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 15 gennaio ha confermato le indicazioni fornite dall’Assemblea, attribuendo ala carica di Presidente e al’incarico di Amministratore Delegato."Oggi è una giornata importante per ITA Airways e per l’Italia – ha dichiarato, Presidente di ITA Airways – Si apre una fase nuova per la Compagnia, che in poco più di tre anni di operatività e partendo come una start-up è riuscita a raggiungere risultati importanti che hanno convinto un partner industriale così rilevante come Lufthansa a credere nel progetto e ad investire in ITA Airways. Insieme ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, a cui auguro un buon lavoro, e al Management della Compagnia proseguiremo nel percorso di crescita di ITA Airways con il pieno supporto del Gruppo Lufthansa, per continuare a rappresentare l’Italia nel mondo e rendere i nostri Passeggeri sempre più orgogliosi di volare con noi"."Siamo entusiasti del risultato raggiunto, che rappresenta un momento storico per ITA Airways e per l’intero settore del trasporto aereo in Europa - ha dichiarato, Amministratore Delegato di ITA Airways – La Compagnia da oggi è più solida e, anche grazie agli ottimi risultati raggiunti finora, pronta ad affrontare nuove sfide in un mercato molto competitivo, soprattutto a livello domestico. Il Gruppo Lufthansa con ITA Airways è ancora più forte e sono sicuro che grazie alle sinergie con gli altri vettori del gruppo potremo cogliere importanti opportunità di crescita, potendo contare su una flotta tra le più giovani ed efficienti in Europa e su professionalità di assoluto valore".