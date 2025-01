OPA Intermonte, adesioni al 77,7%

Banca Generali

Intermonte Partners SIM

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistodiavente ad oggetto le massime 32.297.500 azioni ordinarie di, l'offerente ha reso noto che2025 sono state portate in adesione 1.791.306 azioni ordinarie, pari a 5,546% delle azioni ordinarie di Intermonte oggetto di offerta. Dall'inizio dell'OPA sono state portate in adesione 25.105.724, pari alIlha avuto inizio il 23 dicembre 2024 e avrà termine il 24 gennaio 2025 estremi inclusi (salvo proroghe). L'offerente corrisponderà agli aderenti 3,04 euro (cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione all'offerta.