Atos termina il 2024 con posizione di liquidità sopra quanto previsto dal piano

Atos

(Teleborsa) -, società francese che si occupa di servizi IT in difficoltà finanziaria, haaziendale presentato come parte del suo Accelerated Safeguard Plan".Al 31 dicembre 2024, la liquidità di Atos è stimata inrispetto alla posizione di cassa prevista di 1.152 milioni di euro presentata nell'Accelerated Safeguard Plan, e include: stima di 319 milioni di euro di pagamenti ricevuti dai clienti, principalmente clienti del settore pubblico che pagano in anticipo rispetto alle scadenze di pagamento delle fatture; 240 milioni di euro di proventi netti dalla vendita della business unit Worldgrid, che si è conclusa a dicembre 2024; 440 milioni di euro di Revolving Credit Facility (RCF) non utilizzata.