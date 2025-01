Bureau Veritas acquista l'italiana Contec AQS

Bureau Veritas

(Teleborsa) -, leader mondiale nei servizi di collaudo, ispezione e certificazione, ha firmato un. Questa acquisizione amplierà l'impronta di Bureau Veritas nel settore degli edifici e delle infrastrutture in Italia.Contec AQS, Exenet e PMPI sonoche forniscono servizi completi e competenza tecnica nel settore degli edifici e delle infrastrutture. Coprono i settori delle costruzioni, delle infrastrutture e della salute, sicurezza e ambiente (HSE) per le autorità pubbliche, gli operatori delle infrastrutture e le aziende manifatturiere private. L'azienda impiega circa 190 persone e si prevede che fornirà circanel 2024."Questa acquisizione è in linea con il nostro obiettivo di espandere la nostra leadership nel settore infrastrutturale in Europa, come pianificato nella nostra strategia - ha affermato il- In Italia, l'aggiunta di queste tre società aumenterà le nostre capacità e porterà ulteriori vantaggi ai nostri clienti".Si prevede che la transazione si concluda2025.