USA, ordini beni durevoli febbraio salgono a sorpresa

(Teleborsa) - Salgono, contro attese per un calo, glinel mese di2025. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una crescita dello 0,9%dopo il +3,3% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un decremento dell'1,1%.Il, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +0,7%, rispetto al +0,1% del mese precedente e rispetto al +0,2% atteso.Se si esclude il settore della, gli ordinativi sono saliti dello 0,8%, dopo il +3,7% precedente.