Newlat Food, verso emissione di prestito obbligazionario fino a 400 milioni di euro

Newlat Food

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha deliberato l'senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato per un importo in linea capitale fisso iniziale pari adi euro con possibilità di incremento di ulteriori massimi, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero.La durata del prestito è stabilita in sei anni a decorrere dalla data di emissione, consu base annua. Le obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a 1.000 euro e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana.Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del prestito obbligazionario sarà avviata2025. Le obbligazioni saranno ammesse alla quotazione presso il MOT, con la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato dell'official list dell'Irish Stock Exchange - Euronext Dublin.Ilspiega che l'emissione del prestito obbligazionario tiene conto, da un lato, dell'opportunità dil'indebitamento finanziario, diversificando le fonti di finanziamento anche tenuto conto della recente acquisizione di Princes, e, dall'altro lato, diche hanno già più volte manifestato grande interesse a sostenere i progetti del gruppo attraverso l'investimento in titoli obbligazionari. Allo stesso tempo, le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario potranno essere altresì utilizzate per supportare la prosecuzione della strategia di M&A nel settore "food & beverage", sia in Italia sia all'estero.