Prysmian annuncia emissione bond subordinato perpetuo fino a 1 miliardo euro

Prysmian

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha autorizzato la potenziale, subordinato, ibrido, perpetuo in euro per un importo nominale massimo pari aL'Emissione sarà, esclusi gli Stati Uniti d'America o qualsiasi altra giurisdizione in cui l'offerta dei titoli sarebbe illegale. Il Prestito Obbligazionario emesso è destinato ad essere quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.Prysmian intende utilizzare i proventi dell'Emissionee per la normale attività d’impresa.