OPA Comal, impegno ad aderire da SIP su 2,15% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa da Duferco su Comal, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, l'offerente ha reso noto che l'azionistaha assunto l'all'offerta con tutte le proprie 281.000 azioni, rappresentative delsociale.Tenuto conto di tale impegno di adesione nonché dell'impegno di adesione già assunto in data 11 dicembre 2024 da Virtutis Solaris, principale azionista di Comal, e degli impegni di adesione di ulteriori azionisti di Comal ricevuti dall'offerente in data 20 dicembre 2024, alla data odierna l'offerente ha ricevuto impegni di adesione all'offerta per complessive 5.044.599 azioni, equivalenti a una porzione del