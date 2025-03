Comal chiude il 2024 con utili in forte crescita

Comal

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare quotata all'Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2024 con unpari a 239,2 milioni, +76% rispetto ai 136,2 milioni al 31 dicembre 2023. In crescita anche l'a 16,4 milioni (+63% rispetto). L'EBIT è pari 14,1 milioni (+70%) con un Risultato Netto di 6,3 milioni (+52%)L'è pari 61,8 milioni, rispetto ai 30,2 milioni del 31 dicembre 2023. Ilal 31 dicembre 2024 risulta essere di circa 342 milioni."Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Il bilancio dell’esercizio 2024 evidenzia una forte crescita di tutte le grandezze economiche – finanziarie e segna un utile netto in crescita del 52% rispetto all’anno precedente. Questo risultato riflette l’efficacia della strategia aziendale, con una crescita dei ricavi trainata dall’attività di installazione di impianti fotovoltaici e un aumento dell’EBITDA del 63% – commenta, Amministratore Delegato di Comal –. Gli investimenti in innovazione tecnologica, come l’acquisizione del nuovo impianto a L’Aquila, ci pongono in ottima posizione per rispondere alla crescente domanda nel settore fotovoltaico, che rimane cruciale per la transizione energetica. Guardando al futuro, le nostre strategie di espansione internazionale, ottimizzazione dei processi e internalizzazione delle attività sono pensate per consolidare la nostra presenza sul mercato e rispondere in modo efficace alle opportunità di crescita. La diversificazione del nostro portafoglio clienti ci consente di affrontare con maggiore sicurezza le sfide future".