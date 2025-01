Tamburi prosegue il buyback e acquista oltre 36 mila azioni

Tamburi

azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 13 al 17 gennaio 2025, complessivamente(pari allo 0,020% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,2193 euro, per undiAl 17 gennaio quindi, Tamburi ha in portafoglio 19.676.377 azioni proprie, pari al 10,672% del capitale sociale.Intanto, in Borsa, peggiora la performance dell', con un ribasso dello 0,96%, portandosi a 8,24 euro.