Crypto, Boerse Stuttgart Digital ottiene licenza MiCAR valida in tutta l'UE

(Teleborsa) -, importante attore europeo delle infrastrutture per criptovalute e asset digitali e parte del Boerse Stuttgart Group, è diventato il, ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR).Il rilascio della licenza a Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH - laper la clientela istituzionale - consolida la posizione dell'azienda quale leader nell'offerta di infrastrutture regolamentate per banche, broker e asset manager in Europa, si legge in una nota."Siamo orgogliosi di essere i primi in Germania e tra i primi in Europa ad aver ottenuto la licenza MiCAR - ha dettodi Boerse Stuttgart Digital - Si tratta di un passo fondamentale per l'armonizzazione del mercato degli asset digitali in tutta Europa, con importanti risvolti positivi anche a livello italiano. Siamo pronti a guidare questa trasformazione, offrendo le nostre soluzioni alle istituzioni finanziarie europee, Italia inclusa".