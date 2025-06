Digital Value si aggiudica cinque lotti di gara Consip per 108 milioni di euro

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha ricevuto l'nell'ambito delle Convenzioni Multibrand Software edizione 7. La gara mira a garantire alla Pubblica Amministrazione strumenti di alta qualità per la gestione e l'innovazione digitale.Il valore complessivo dei lotti è di 158.000.000 euro, di cui, oltre il 20% di massimali di legge a esaurimento della capienza dei lotti. La durata contrattuale è di 12 mesi, con decorrenza prevista nei prossimi mesi e il conseguente aumento del portafoglio contratti del Gruppo per il 2025.Con queste aggiudicazioni Digital Value "per le istituzioni pubbliche e a distinguersi per l'ampiezza e la diversificazione dell'offerta in alleanza con i leader globali della tecnologia", si legge in una nota.