Mercato auto Europa, UNRAE: +4,1% a dicembre, +0,9% nel 2024

(Teleborsa) -, con un totale pari a 1.091.131 auto contro le 1.048.394 dello stesso periodo del 2023. L’ultimo mese dell’anno ha portato la crescita del mercato europeo dal +0,6% dei primi 11 mesi al +0,9% finale, chiudendo il 2024 con 12.963.614 unità immatricolate, circa 116.000 in più rispetto alle 12.847.929 del 2023. Così UNRAE spiegando che si tratta comunque di un(Major Markets) evidenzia risultati eterogenei, con un divario estremamente ampio per il mese di dicembre e più ridotto per l’intero anno: Spagna: +28,8% a dicembre e +7,1% sull'intero anno; Francia: inversione di tendenza a dicembre con +1,5%, ma in calo del 3,2% nel 2024; Regno Unito: stabile a dicembre (-0,2%), ma in crescita del 2,6% nel 2024; Italia: -4,9% lo scorso mese, -0,5% nell’intero 2024; Germania: -7,1% a dicembre e -1,0% nell’intero anno.Sia nel mese di dicembre che nel totale annuo,Unrae sottolinea che la Commissione Europea ha comunicato per il 30 gennaio 2025 l’avvio di un “Dialogo strategico sul futuro dell’industria automotive europea”. L’obiettivo è “definire e attuare misure concrete per rafforzare la competitività del settore e affrontare le sfide della transizione ecologica”.ha annunciato la presentazione di una serie di proposte alla UE che includono: l’armonizzazione degli incentivi per le auto elettriche nei 27 Paesi membri; una revisione delle sanzioni ai produttori di auto, per il mancato rispetto degli standarddi emissione di CO2; la richiesta di stabilità normativa per favorire gli investimenti dei costruttori e scelte consapevoli da parte dei consumatori.: “È ormai intollerabile che l’Italia continui a navigare in ritardo rispetto all’Europa nella transizione verso la mobilità a zero o bassissime emissioni. Servono politiche chiare e stabili, che orientino i clienti e consentano agli operatori automobilistici di pianificare gli investimenti senza incertezze.per il superamento dei limiti di CO2 in vigore dal 2025 che rischiano solamente di indebolire ulteriormente un’industria già fragile, di arrestare gli investimenti e di deprimere ulteriormente il mercato. Su questo tema la Commissione Europea, dopo una prolungata irremovibilità, ha iniziato a parlare con voci discordanti. E’ urgente passare dalle parole ai fatti con cristallina chiarezza”.- aggiunge Cardinali - all’interno del “Clean Industrial Deal che la Commissione presenterà il 26 febbraio, dovrebbero essere inserite “soluzioni di emergenza per il comparto automotive” con l’obiettivo di “stimolare la domanda di auto pulite”, fra le altre cose “con una strategia legata alle flotte professionali”.Riguardo alle proposte strategiche per l’Italia, che UNRAE ribadirà al prossimo Tavolo Automotive convocato dal Ministro Urso, Cardinali aggiunge: “l’UNRAE insiste da tempo sulla necessità di istituire un piano pluriennale di sostegno alla domanda di veicoli a zero o bassissime emissioni e di intervenire sul regime fiscale delle auto aziendali, inadeguato e penalizzante