Mercato Auto Europeo 2024: crescite limitate e urgenza di intervento

(Teleborsa) - Il: +0,8% nell’UE (10,6 milioni di unità) e +0,9% nell’Europa allargata (12,96 milioni). Tra i principali mercati, solo la Spagna è cresciuta (+7,1%), mentre Francia, Germania e Italia hanno registrato flessioni. Le ibride crescono del +21% raggiungendo il 30,9% del mercato, dietro le benzina (33,3%, in calo del -4,8%). In flessione le elettriche (-5,9%, 13,6%) e le diesel (-11,4%, 11,9%). Le plug-in hybrid calano del -6,8%. Volkswagen guida il mercato (+3,2%), seguita da Renault (+1,9%) e Toyota (+17,5%). Stellantis soffre (-7,2%), con perdite rilevanti per Fiat e Lancia. Bene Volvo (+28%) e marchi asiatici come Mitsubishi (+43%) e Honda (+21,5%).Secondo ili leggeri incrementi del mercatorispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, il mercato dell’Europa occidentale ha s. La crescita dei prezzi delle auto, trainata dagli investimenti per la transizione energetica e dalle difficoltà economiche, ha gravato principalmente sui consumatori privati, favorendo le aziende che riescono a gestire meglio i costi.Nonostante gli investimenti significativi,Il Regno Unito ha ottenuto una quota del 19,6% per le elettriche, al di sopra del resto dell'Europa, ma ha mancato l'obiettivo del 20%, con costi che superano i 4,5 miliardi di sterline. In Germania, al contrario, la quota di mercato delle elettriche è crollata al 13,5% dal 18,4% del 2023., sottolinea la necessità di un intervento urgente da parte dell'Unione Europea per affrontare la crisi del settore, che rischia di portare a chiusure di fabbriche, disoccupazione e recessione economica. "La posta in gioco è altissima. L’Europa non può più aspettare."