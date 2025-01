UE, nuove immatricolazioni di auto a +0,8% nel 2024. Stellantis -7,2%

Volkswagen Group

(Teleborsa) - Nel, lesono leggermente aumentate, con una circa 10,6 milioni di unità, secondo i dati dell'European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). La Spagna ha continuato a mostrare resilienza con un solido tasso di crescita del 7,1%. Al contrario, si sono osservati cali in Francia (-3,2%), Germania (-1%) e Italia, con un leggero calo dello 0,5%.2024, le nuove immatricolazioni di auto nell'UE sono. La Spagna ha guidato la classifica con un robusto aumento a due cifre del 28,8%, seguita dalla Francia con un modesto aumento dell'1,5%. Tuttavia, tra i quattro maggiori mercati dell'UE, si sono osservati cali in Germania (-7,1%) e Italia (-4,9%).Le autosono rimaste laper gli acquirenti nel 2024. A dicembre, la loro quota di mercato si è attestata al 15,9%, contribuendo a una quota del 13,6% per l'intero anno, superando nuovamente il diesel, sceso all'11,9%. Le auto a benzina hanno mantenuto il loro primato al 33,3%, mentre le auto ibride elettriche hanno rafforzato la loro seconda posizione, con una quota di mercato del 30,9%.Le immatricolazioni disono diminuite del 10,2% a 144.367 unità a dicembre 2024. Questo calo è stato determinato principalmente da una significativa diminuzione delle immatricolazioni in Germania (-38,6%) e Francia (-20,7%), che ha portato a una diminuzione del 5,9% del volume di mercato per il 2024 rispetto al 2023. Di conseguenza, la quota di mercato totale per le auto elettriche a batteria si è attestata al 13,6% per il 2024.Le immatricolazioni disono aumentate del 4,9% il mese scorso, trainate da significativi aumenti in Francia (44,9%) e Germania (6,8%). A dicembre, le ibride plug-in hanno rappresentato l'8,3%, mantenendo lo stesso livello dell'anno precedente. Tuttavia, i volumi totali annui per il 2024 sono diminuiti del 6,8% rispetto al 2023.Le immatricolazioni disono aumentate del 33,1% a dicembre, con una quota di mercato salita al 33,6%, rispetto al 26,5% dello scorso dicembre, superando le immatricolazioni di auto a benzina per il quarto mese consecutivo.A dicembre 2024, le immatricolazioni disono diminuite dell'1,8%, con tutti i principali mercati che hanno registrato cali, ad eccezione della Spagna, che ha registrato un aumento del 16%. La Francia ha registrato il calo più ripido, con immatricolazioni in calo del 23%, seguita dall'Italia con un calo dell'11,4%. Anche la Germania ha registrato un calo del 7,4%. Con 269.260 nuove auto immatricolate il mese scorso, la quota di mercato per la benzina è scesa al 29,6%, rispetto al 31,6% dello stesso mese dell'anno scorso.Il mercato delleè sceso del 15%, con una quota di mercato del 9,8% per i veicoli diesel lo scorso dicembre. Nel complesso, sono stati osservati cali a due cifre nella maggior parte dei mercati UE.si conferma il primo gruppo dell'Unione europea con una quota del 26,7% nel 2024 (26,1% l'anno prima), registrando 239.840 immatricolazioni a dicembre (+5,9%) e 2.841.451 nell'intero anno (+3,2%). Segue(quota del 16,4% vs 17,8%) con 111.482 immatricolazioni a dicembre (-7,3%) e 1.742.073 nell'intero anno (-7,2%). Al terzo posto(quota del 11% vs 10,9%) con 120.276 immatricolazioni a dicembre (+16,4%) e 1.173.762 nell'intero anno (+1,9%).