Inflazione, Lagarde; ritorno al 2% "obiettivo alla portata"

(Teleborsa) - Alla Banca centrale europeache la vedremo tornare al nostro livello obiettivo (2%) nel corso del 2025.Lo ha ribadito la presidenten una intervista a Cnbc, evitando di sbilancarsi su quanti saranno i tagli dei tassi di interesse quest'anno (se 3 o 4) e sul dove arriverà il principale riferimento della Bce (se al 2% o al 2,25%). Tra i vari elementi che l'istituzione tiene sotto controllo, in particolare in merito alle ricadute dell'arrivo della nuova amministrazione Trump negli Usa "il tasso cambio (euro-dollaro-ndr) sarà un elemento interessante che potrebbe avere conseguenze", ha aggiunto.ha proseguito, durante una diretta da Davos, in Svizzera, dove si sta svolgendo il World Economic Forum - i rischi sono al ribasso e guarderemo attentamente i dati. Siamo in questo percorso di disinflazione, guarderemo attentamente ai prezzi dei servizi e ai salari, per vedere se nei primi mesi del 2025 i servizi avranno i rallentamenti dei prezzi che ci attendiamo". "Se il nostro scenario previsionale di base tiene - ha affermato - penso che siamo ben posizionati" per raggiungere in maniera sostenibile l'obiettivo di inflazione. Quanto alle future decisioni sui tassi "non mi metterò a dire se (i tagli)Se al debutto la nuova amministrazione Trump non ha imposto nuovi dazi sulle importazioni dall'Europa, questo non significa che non arriveranno nelle prossime settimane, magari in maniera più "mirata". Il dialogo con Washington deve proseguire, ma intanto l'Europa deve prepararsi alle sfide poste dalla svolta Usa,