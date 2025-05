Fed, tassi fermi. Incertezza su prospettive è "ulteriormente aumentata"

(Teleborsa) - Laha deciso di, come ampiamente atteso dal mercato."Sebbene le oscillazioni delle esportazioni nette abbiano influenzato i dati, gli indicatori recenti suggeriscono che l'attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo sostenuto - si legge nello statement pubblicato al termine della riunione - Il tasso di disoccupazione si è stabilizzato a un livello basso negli ultimi mesi e le condizioni del mercato del lavoro rimangono solide. L'".La banca centrale statunitense sottolinea che "l'" e il Comitato è "attento ai rischi per entrambe le parti del suo duplice mandato e ritiene che i rischi di una maggiore disoccupazione e di una maggiore inflazione siano aumentati".La Fed continuerà ain titoli del Tesoro, obbligazioni e titoli garantiti da ipoteca delle agenzie.Nel valutare l'orientamento appropriato della politica monetaria, la Fed continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo sulle prospettive economiche e sarà pronta ad adeguare l'orientamento della politica monetaria, se necessario, qualora emergessero rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi. Le valutazioni terranno conto di un'ampia gamma di informazioni, tra cui dati sulle condizioni del mercato del lavoro, sulle pressioni inflazionistiche e sulle aspettative di inflazione, nonché sugli sviluppi finanziari e internazionali.