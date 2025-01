Predict si aggiudica bando da 341mila euro per studio su diagnosi precoce del cancro del colon-retto

Predict

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata alla Borsa di Milano attiva nel settore dell’healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, ha annunciato di essersi aggiudicata il bando a cascata “” dell’Università degli Studi di Roma Sapienza con il cluster Università di Bari – capofila, e Università del Salento per il potenziamento della ricerca sulle tecnologie digitali in ambito sanitario.Il progetto vincitore “”, sviluppato da Predict in partnership con l’Università di Bari e l’Università del Salento, consisterà in unosulla validazione della breath analysis come metodo alternativo di screening altamente selettivo e poco invasivo per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto, condotto mediante l’utilizzo di Mistral Sampler, il campionatore dell’espirato sviluppato dalla Società."La breath analysis offre potenzialità diagnostiche significative, intercettando informazioni mirate sul metabolismo umano in modo non invasivo e sicuro per tutte le categorie di pazienti. Questo approccio può essere ripetuto senza vincoli temporali, favorendo l’individuazione tempestiva di alterazioni metaboliche", ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato diPredict. "Con il progetto Endoscope, Predict si pone l’obiettivo di migliorare i percorsi di screening esistenti. Il campionatore dell’espirato Mistral gioca un ruolo cruciale in questo studio, garantendo la raccolta accurata e standardizzata dei campioni di espirato, essenziale per la validità e l’affidabilità dei risultati diagnostici".L’iniziativa è finanziata dalnell’ambito del Piano Nazionale Complementare Salute per la realizzazione di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione dei processi e dell’organizzazione.L’da parte di Predict sarà pari a un ammontare di, di cui 266.339,66 euro di contributo riconosciuto a fondo perduto