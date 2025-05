Pelomatto, round da 600.000 euro con startup studio Mamazen

(Teleborsa) -, società lanciata dallo Startup Studio Mamazen e co-fondata da William Selmo e Ferdinando Volpe, specializzata in servizi di toelettatura a domicilio per animali domestici, ha chiuso un. A guidare l'operazione è IH1 (holding di partecipazioni di Mamazen), che ha accompagnato la crescita della startup sostenendo il team fin dalle prime fasi di sviluppo.A poco più di un anno dal lancio sul mercato, Pelomatto a marzo 2025 ha generato unmensile di circa 60.000 euro, con 940 appuntamenti gestiti e oltre 1.000 animali toelettati, registrando una crescita costante del +25% mese su mese.Attualmente l'azienda conta 40 toelettatori partner attivi e 4 store fisici operativi presso i punti vendita Arcaplanet a Curno (BG), Garbagnate Milanese (MI), Padova (PD) e Marghera (VE). Il team continua a crescere, puntando a raggiungere 90 toelettatori entro la fine del 2025 e a, oltre alle attuali Milano, Bergamo, Alessandria, Cuneo, Monza e la più recente apertura a Torino."Io e Ferdinando abbiamo sempre avuto grandi ambizioni. Grazie al supporto di Mamazen e degli investitori, siamo determinati a raggiungere e superare gli obiettivi che ci siamo dati - afferma- Vogliamo offrire ai pet owner un servizio sempre più attento, personalizzato e professionale, pensato per garantire il massimo benessere degli animali, con efficienza e sensibilità"."Come Startup Studio abbiamo individuato il potenziale del mercato pet care attraverso analisi approfondite e test mirati. Pelomatto è la risposta a un bisogno reale, in un settore dove la spesa per la cura degli animali continua a crescere - commenta- Con oltre 65 milioni di animali domestici in Italia, i servizi di toelettatura professionale a domicilio rappresentano un'opportunità concreta".