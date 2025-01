Turismo, Santanchè: "Dati Istat dimostrano ottima salute comparto"

(Teleborsa) - "I dati Istat di novembre 2024 rivelano un notevole incremento del turismo che registra un + 11,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo aumento si concretizza in 17,5 milioni di presenze, il che consolida il ruolo del settore turistico come il più dinamico tra i servizi e come un fattore cruciale per l'aumento del reddito della Nazione". È quanto dichiara lacommentando i"Tale risultato – sottolinea– dimostra l'ottima salute del comparto, anche durante periodi non convenzionali, e mette in luce una tendenza significativa verso la destagionalizzazione dei flussi, che rappresenta uno degli obiettivi primari del Piano Strategico del Turismo. Inoltre, l'andamento generale del 2024, da gennaio a novembre, si mantiene sui livelli record del 2023, mostrando perfino lievi segnali di miglioramento".