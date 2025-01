American Airlines prevede utile 2025 sotto le attese dopo 2024 con ricavi record

American Airlines

(Teleborsa) -ha prodotto unneldel 2024 e nell', rispettivamente di 13,7 miliardi di dollari e 54,2 miliardi di dollari. Questa performance di fatturato è stata guidata dalle azioni intraprese dalla compagnia aerea per adeguare la capacità, combinate con la continua forza della domanda. Il fatturato unitario totale è stato positivo nel trimestre, in aumento del 2,0% rispetto al 2023.American ha consegnato. Su base rettificata, la società ha prodotto un margine operativo dell'8,3% nel trimestre e del 4,8% per l'intero anno. Escludendo l'impatto delle voci straordinarie nette, la società ha prodotto un margine operativo rettificato dell'8,4% nel trimestre e del 6,0% per l'intero anno. L'utile netto del quarto trimestre e dell'intero anno sono stati, rispettivamente, 590 milioni e 846 milioni. Escluse le voci straordinarie nette, utile netto del quarto trimestre e dell'intero anno sono stati di 609 milioni e 1,4 miliardi."Il team di American Airlines hanel 2024 - ha affermato il- Continuiamo a gestire un'attività affidabile e stiamo riprogettando l'attività per costruire una compagnia aerea ancora più efficiente. Ciò, unito alle nostre azioni commerciali, ha prodotto una solida performance finanziaria nel quarto trimestre. Mentre guardiamo avanti a quest'anno, American rimane ben posizionata grazie alla forza della nostra rete, ai programmi di fidelizzazione e carte di credito in co-branding, all'affidabilità della flotta e operativa e all'enorme lavoro del nostro team".In base alle tendenze attuali della domanda, alle attuali previsioni sui prezzi del carburante ed escludendo l'impatto delle voci straordinarie, la societàche la sua perdita rettificata per azione del primo trimestre 2025 sarà compresa tra -0,20 e -0,40 dollari. La società prevede che l'utile rettificato per azione per l'sarà compreso tra 1,70 e 2,70 dollari (rispetto alle stime medie degli analisti di 2,42 dollari, secondo dati LSEG).